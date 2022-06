PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 24 juin – Finale Top 14

Mon pronostic : Montpellier bat Castres par 1 à 7 points d’écart (3.75)

Il est très difficile de lire cette finale du Top 14. Ayant respectivement fini premier et deuxième du classement lors de la saison régulière, Castres et Montpellier ont tous deux remporté leur confrontation à domicile au cours de l’exercice. Les dix-neuf dernières oppositions ont d’ailleurs donné lieu à dix succès castrais pour neuf héraultais. Un bilan global extrêmement serré au moment de se retrouver au Stade de France. Le Castres olympique a réalisé l’exploit d’éliminer le Stade Toulousain, tenant du titre, en demi-finale. Mais cette équipe pourrait bien buter sur le pragmatisme montpelliérain. La présence dans le staff de l’ancien arbitre, Alexandre Ruiz, a permis aux joueurs de Philippe Saint-André d’être particulièrement disciplinés défensivement en plus d’être très efficaces sur le plan technique. Si ce match sera serré, je vois le MHR s’imposer à l’usure, avec un écart allant de 1 à 7 points. Un pari coté à 3.75.

