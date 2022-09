PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 24 septembre – Top 14

Mon pronostic : Toulouse bat le Racing 92 avec 8 à 14 points d’écart (3.70)

Toulouse devrait reprendre sa marche en avant. Après deux belles premières victoires, sur la pelouse de l’UBB et face à Toulon, les Toulousains se sont inclinés à Pau, il y a une semaine. Ugo Mola avait, en revanche, fait tourner son effectif pour l’occasion, ce qui ne sera pas le cas ce soir. Jouant, de plus, à domicile, où il a remporté ses sept dernières rencontres, l’actuel 3e au classement pourrait faire très mal au Racing. Malgré un bon début de saison, le club francilien peine à être convaincant et à retrouver son meilleur niveau. Privé de nombreux joueurs, dont Bernard Le Roux et Gaël Fickou, les Racingmen devraient logiquement s’incliner à Ernest-Wallon. Je vois même un écart allant de 8 à 14 points en faveur du Stade Toulousain.

