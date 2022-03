PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 26 mars – Top 14

Mon pronostic : l’UBB gagne chez le Stade Français (2.60)

Bordeaux-Bègles voudra enfin stopper cette série noire. L’actuel 2e du championnat reste sur cinq revers consécutifs à Toulon, à Toulouse et à Clermont ainsi que lors des réceptions de Pau et du Racing 92. Les Franciliens sont plutôt bons avec quatre victoires et deux défaites lors des six dernières journées. Cela ressemble tout de même au match de la dernière chance pour le Stade Français. La 6e place est à six points et une défaite pourrait leur coûter très cher. Je pense que l’UBB va anéantir tous ces espoirs en gagnant à l’extérieur pour essayer de rester dans les deux premiers. Un très beau pari coté à 2.60 !

