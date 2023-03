PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 26 mars – Top 14

Mon pronostic : le Stade Français bat le Racing 92 entre 1 et 7 points (3.45)

Le derby francilien est à suivre en clôture de la 21e journée de Top 14 ce soir à 21h05. Le Stade Français est à la lutte pour la 2e place avec seulement un point de retard sur La Rochelle alors que le Racing 92, 8e, compte trois longueurs de retard sur le top 6. Deux voisins qui chercheront la gagne également pour l’honneur. Ce sera une grosse rencontre, pleine de combats, et si je dois pencher pour une équipe, j’irais plutôt sur le Stade Français qui fait une belle saison. Cependant, je ne vois pas une victoire large des Parisiens. Je vous propose donc de parier sur ce succès entre 1 et 7 points d’écart pour plus que tripler la mise.

