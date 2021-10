PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 30 octobre – Top 14

Mon pronostic : Bordeaux-Bègles bat Clermont par plus de six points d’écart (1.72)

Le début de saison de l’UBB est presque parfait. Depuis la défaite lors de la première journée à Biarritz, les joueurs de Bordeaux-Bègles n’ont plus perdu avec un nul et six victoires dont cinq d’affilées. Difficile donc de les voir s’incliner à domicile ce soir à 21h05. Les Clermontois sont aussi sur une bonne série de deux succès consécutifs mais l’entame de championnat est moins bonne avec quatre victoires et quatre défaites. En déplacement le bilan est même de trois revers en quatre rencontres. C’est pourquoi que je vais rester logique et suivre les dynamiques. Je pense que l’UBB va s’imposer dans son antre et pourquoi pas par plus de six points d’écart pour une cote de 1.72 !

