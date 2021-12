PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 4 décembre – Top 14

Mon pronostic : l’UBB bat le Stade Toulousain avec 8 à 14 points d’écart (3.95)

C’est le choc de cette 12e journée de Top 14. L’UBB, 2e, reçoit ce soir, à 21h05, le Stade Toulousain, leader du championnat. Les deux équipes font un début de saison quasi-parfait. Toulouse compte un bilan de neuf victoires et deux défaites alors que les Bordelais sont à huit succès, un nul et deux revers. A domicile, c’est simple, c’est un sans-faute pour les locaux en cinq réceptions. Les Toulousains ont connu leurs deux revers à l’extérieur lors de leurs deux derniers déplacements à Lyon et sur le terrain du Racing 92. C’est pourquoi je pense que l’UBB va l’emporter ce soir. Le Stade Toulousain ne devrait pas aligner l’équipe type. Je pense même que les Bordelais peuvent gagner avec huit à quatorze points d’écart pour presque quadrupler la mise !

