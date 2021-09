PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 4 septembre Top 14

Mon pronostic: le Stade Français bat le Racing 92 (2.10).

Grand retour du Top 14 ce samedi avec cette magnifique affiche entre le Stade Français et le Racing 92. Un derby qui s’annonce forcément très équilibrée et cela se ressent au niveau des cotes. Les Racingmen devront évoluer sans Finn Russel, Teddy Thomas ou encore Baptiste Pesenti. Les Soldats Roses ont eux dû s’adapter après les départs de Gaël Fickou, Pablo Matera ou encore Jonathan Danty. Malgré tout cette équipe me semble légèrement supérieure à son adversaire du soir. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur une victoire du Stade Français contre le Racing 92!

