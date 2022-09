PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 4 septembre – Top 14

Mon pronostic : Toulouse gagne sur la pelouse de Bordeaux-Bègles (2.05)

Voilà une rencontre où il peut tout se passer. L’Union Bordeaux-Bègles va pouvoir compter sur l’appui d'un public bouillant, le match devant se jouer à guichets fermés. Les Bordelais voudront mettre les choses au clair alors qu’ils vivent une année 2022 particulièrement compliquée, avec huit victoires pour douze défaites. Et ce match ne me rend pas forcément optimiste. En effet, recevoir Toulouse est loin d’être un cadeau. Sur le papier, il s’agit d’une des meilleures équipes du monde. Les Toulousains ont le talent et le niveau pour réaliser une excellente saison. Je les vois frapper un grand coup en s’imposant d’entrée à Chaban-Delmas.

