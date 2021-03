PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 5 mars Top 14

Mon pronostic: Montpellier bat Clermont (2.70).

Début de la 18e journée de Top 14 ce vendredi avec cette rencontre entre Montpellier et Clermont. Le 11e et le 4e du championnat. Tout va bien pour l’ASM qui a remporté ses 3 derniers matches: contre Agen, Bayonne et Lyon. Mais attention parce que le MHR vient lui de réagir en s’imposant aussi face aux Agenais. Cette équipe doit impérativement engranger des points s’il veut assurer son maintien. Bonne nouvelle: elle s’est déjà imposée contre Clermont cette saison. C’était le 4 décembre dernier (21-15). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Montpellier contre Clermont!

