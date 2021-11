PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 6 novembre – Test match

Mon pronostic : l’Argentine mène à la mi-temps et la France s’impose (5.80)

Je m’attends à une rencontre compliquée pour les Bleus. De nombreux Argentins jouent en France et connaissent donc très bien les joueurs de l’équipe nationale. Ils vont commencer très fort en imposant un défi physique intense. Alors certes l’Argentine reste sur six défaites consécutives mais ils ont rencontré, en double-confrontation l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Ce n’est pas donc pas illogique. La France, elle, a joué les Australiens par trois fois en juillet pour une victoire et deux défaites. Je tenterais un gros coup pour ce match entre les Bleus et les Pumas. Je vois l’Argentine mener à la pause. Par la suite, je crois que la France va prendre le dessus physiquement et s’imposer. Un pari coté à 5.80 !

Pariez sur France – Argentine ici !