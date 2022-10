PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 8 octobre – Top 14

Mon pronostic : Bayonne bat La Rochelle (2.70)

Bayonne alterne les victoires à domicile et les défaites à l’extérieur et c’est pour cela que je me dis que cela vaut le coup de tenter la grosse cote aujourd’hui avec le succès de l’Aviron Bayonnais qui évoluera dans son stade. Il est parvenu à battre des équipes comme l’Union Bordeaux Bègles ou encore le Racing 92, deux équipes qui visent le top 6. Ce n’est donc pas pour moi de la pure folie que de voir les Bayonnais refaire un exploit. La Rochelle réalise certes une très belle entame de saison avec quatre succès et un revers mais la cote est bien trop intéressante pour ne pas la tenter (2.70).

