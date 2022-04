PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 9 avril – Champions Cup

Mon pronostic : Bordeaux-Bègles s’impose face à La Rochelle (1.55)

Un air de revanche sonne dans cette affiche entre le deuxième et le troisième du Top 14. En effet, le Stade Rochelais s’est imposé en toute fin de rencontre, il y a une semaine, à Chaban-Delmas face à des Bordelais qui broient du noir depuis deux mois. Avec six défaites lors des sept derniers matches, l’UBB doit saisir l’opportunité de cette parenthèse européenne pour retrouver la confiance et se relancer. En face, La Rochelle est en forme, avec un seul revers sur les six derniers matches. Mais ce succès avec beaucoup de réussite la semaine dernière face à ce même adversaire me laisse penser qu’il sera difficile pour les Rochelais de faire un nouveau coup. La rencontre promet d’être serrée et je vois au bout Bordeaux-Bègles s’imposer (1.55). Pour faire grimper cette cote, je vous propose d’ajouter un écart allant de 1 à 7 points (3.40).

