PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 9 juin – Top 14 ½ Finale

Mon pronostic : Toulouse bat le Racing 92 par 8 à 14 points d’écart (3.80)

Cette demi-finale me semble quand même bien déséquilibrée. Le Stade Toulousain a réalisé une saison énorme en championnat et me semble nettement supérieur à son adversaire du soir. Grâce à un collectif redoutable à chaque ligne et portés par d’excellentes individualités, je ne vois pas comment les Toulousains pourraient repartir de San Sebastian sans la qualification en finale. Le Racing a, certes, réalisé une belle performance en s’imposant contre le Stade Français lors des barrages. Mais les Franciliens auront bien du mal à imposer leur cadence à l’une des meilleures équipes du monde. Je vois Toulouse gagner avec un écart allant de 8 à 14 points.

