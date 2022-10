PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet du 9 octobre – Top 14

Mon pronostic : l’UBB gagne à Lyon (2.70)

Cette rencontre, en clôture de la 6e journée de Top 14, nous promet d’être âpre, tendue et très serrée. Les deux équipes réalisent un mauvais début de saison avec seulement deux victoires pour trois défaites. On attend beaucoup mieux d’elles qui ont de grandes ambitions. Même si l’UBB a perdu lors de ses deux déplacements, le LOU a déjà perdu dans son stade contre le Stade Rochelais. La forteresse n’est pas imprenable et je me dis que les Bordelais sont tout à fait capables de sortir le grand jeu ce soir pour aller chercher un très beau succès. C’est évidemment une petite prise de risque mais je pense qu’elle vaut le coup pour une cote de 2.70 !

