PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet sur Angleterre - France - 6 Nations

Mon pronostic : la France bat l'Angleterre par 1 à 7 points d'écart (3.60)

C'est un match extrêmement équilibré entre deux nations capables de bien mieux ! L'équipe de France a gagné deux de ses trois matches au forceps en Italie et face à l'Ecosse et s'est logiquement inclinée en Irlande. Les Bleus auront surtout pour mission de mettre fin à une série de près de 16 ans sans victoire sur les terres anglaises. Et si cela peut paraître surprenant, ils partent favoris aujourd'hui. Cela est peut-être dû aux performances du XV de la Rose à domicile dans ce tournoi, qui a souffert pour battre les Italiens et qui s'est surtout incliné face aux Ecossais. Je pense ainsi que la décision se fera à l'usure dans cette rencontre et que la balance penchera finalement côté français. Je miserais donc sur une victoire des Bleus par 1 à 7 points d'écart.

Mon pari de folie : l'Angleterre mène à la mi-temps et la France gagne (5.90)

