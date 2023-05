PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet sur Brive – Castres – Top 14

Mon pronostic : Brive bat Castres par 1 à 7 points d’écart (3.70)

C’est une rencontre d’une importance capitale pour Brive. L’actuelle lanterne rouge du Top 14 a une belle occasion de revenir à hauteur du barragiste, Perpignan, qui doit affronter Toulouse ce week-end. Les Brivistes ne comptent, en effet, que 4 points de retard sur les Perpignanais et reçoivent un adversaire qui n’a plus rien à jouer et fera probablement tourner son effectif. Après avoir perdu 7 rencontres d’affilée en championnat, ils ont enchaîné deux succès de rang contre Pau et Montpellier. La confiance est donc revenue au meilleur moment. Je vois ainsi Brive enchaîner et s’imposer à domicile, avec un écart allant de 1 à 7 points.

