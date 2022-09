PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet sur Brive – Montpellier – Top 14

Mon pronostic : Brive bat Montpellier (2.25)

Le MHR risque de vivre un match très compliqué cet après-midi. En effet, s’il s’est offert une belle victoire face à l’Union Bordeaux-Bègles, il y a une semaine, Montpellier connait beaucoup plus en difficulté en déplacement, subissant sept défaites lors de ses neuf dernières sorties. Pourtant, Brive n’est pas non plus souverain à domicile, avec quatre revers consécutifs sur sa pelouse. Mais les Brivistes ont montré de très belles choses face au LOU pour l’ouverture du championnat et voudra à tout prix se payer la tête du champion de France en titre. Si je vois une rencontre serrée, je pense que les joueurs de Jeremy Davidson peuvent réaliser l’exploit.

Mon pari de folie : Brive s’impose par 1 à 7 points d’écart (3.95)

