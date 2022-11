PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet sur France – Australie – Test Match

Mon pronostic : la France bat l’Australie par au moins 17 points d’écart (2.05)

Les cotes peuvent évidemment paraître surprenantes alors qu’il s’agit d’une affiche de gala. Mais actuellement il n’y a clairement pas photo entre les deux nations. A un an de la Coupe du Monde, l’équipe de France apparaît comme l’une des futures grandes favorites à la victoire finale. Il faut dire que les Bleus sont éblouissants depuis bien longtemps, restant sur une série de dix victoires d’affilée, dont un magnifique Grand Chelem réalisé lors du Tournoi des Six Nations. A l’inverse, l’Australie vit une période très compliquée, n’ayant remporté que quatre de ses onze dernières rencontres. Les Wallabies manquent cruellement de joueurs cadres et la nouvelle génération ne parvient pas à atteindre le niveau des précédentes. Je vois donc un succès probant des Français à domicile.

