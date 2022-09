PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de Denis Charvet sur UBB – Castres – Top 14

Mon pronostic : l’UBB bat Castres et plus de 44,5 points dans le match (1.98)

L’Union Bordeaux-Bègles va à tout prix vouloir réaliser une grosse performance à domicile. Alors qu’ils ont perdu six de leurs sept dernières rencontres à Chaban-Delmas, les Bordelais vont tout faire pour enrayer cette terrible série et prouver qu’ils font partie des meilleures équipes du Top 14. En face, Castres se déplace en étant légèrement diminué. Défaits sur la pelouse du Racing 92, il y a deux semaines, les Castrais risquent de subir la pression d’un adversaire survolté. S’ils auront évidemment leur mot à dire, je les vois s’incliner au cours d’une rencontre spectaculaire. L’UBB devrait s’imposer avec plus de 44,5 points dans le match.

