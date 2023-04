PRONOS PARIS RMC Le pari rugby de folie de Denis Charvet du 29 avril – Champions Cup

Mon pronostic : Toulouse gagne sur la pelouse du Leinster (3.50)

Sans aucun chauvinisme, je pense sincèrement que Toulouse a les armes pour faire déjouer le Leinster. Les Toulousains se déplacent en Irlande avec l’entièreté de leur effectif, ce qui peut tout changer sur la pelouse d’une équipe qui a tendance à réaliser des grosses fins de matches. Portés par un Antoine Dupont toujours aussi étincelant, l’exploit est bel et bien possible cet après-midi. D’autant plus que le Leinster est privé de Jonathan Sexton, ce qui change beaucoup de choses pour les Irlandais. Au cours d’une rencontre particulièrement serrée, je vois ainsi le Stade Toulousain atteindre la finale.

