PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1 février - Ligue 1

Notre pronostic : le PSG gagne à Montpellier et plus de 1,5 but dans le match (1.39)

Une énième fois, les Parisiens ont déçu leurs supporters en concédant dans les arrêts de jeu un piètre match nul face à Reims dimanche soir (1-1). Il est grand temps que le PSG rende une copie correcte car les grands rendez-vous approchent : l’OM en Coupe de France, Monaco, le Bayern en Ligue des champions, Lille, puis de nouveau Marseille, en championnat cette fois. Depuis la reprise post Coupe du monde, le champion de France en titre a chuté à Lens et à Rennes et n’a vraiment pas le droit à l’erreur à Montpellier. En effet, les Héraultais ont récemment perdu à la Mosson contre Marseille (1-2) et Nantes (0-3), ont été éliminés de la Coupe de France à Pau (L2), et ont été humiliés à Nice (6-1) avant de finalement mettre fin à cette horrible série en s’imposant à Auxerre, une équipe encore plus mal en point qu’eux. A l’aller au Parc, les Pailladins avaient explosé (5-2) et ils restent sur trois revers à domicile face au PSG par au moins deux buts d’écart (1-3, 1-3, 0-4). Si les Parisiens se remettent la tête à l’endroit, ils s’imposeront à la Mosson contre le MHSC qui a déjà chuté devant son public à six reprises.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Lille bat Clermont (1.48)

Monaco bat Auxerre (1.32)

Rennes bat Strasbourg (1.54)

Reims ne perd pas contre Lorient (1.20)

Toulouse ne perd pas contre Troyes (1.20)

La Roma bat la Cremonese (1.38)

Man. Utd bat Nottingham Forest (1.40)

Galatasaray bat Umraniyespor par au moins deux buts d’écart (1.50)

Cote totale pour les neuf paris sûrs : 17.45

