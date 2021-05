PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 1 juin – Roland Garros

Notre pronostic: Ugo Humbert bat Ricardas Berankis (1.36)

Si un Français a été plutôt gâté par le tirage au sort au 1e tour de Roland-Garros, c’est bien Ugo Humbert. Le Messin affronte aujourd’hui Ricardas Berankis. Le Lituanien de 31 ans, 93e à l’ATP, n’a remporté que trois rencontres sur terre battue en 2021 (Pouille, Marterer et Rehberg) et n’a jamais brillé Porte d’Auteuil. Même si Ugo n’a gagné qu’un match sur cette surface, contre Cecchinato en 1/8 de finale à Estoril, il reste bien plus talentueux et complet que son adversaire du jour. Avec le soutien du public de Roland Garros, Humbert devrait enfin lancer sa saison sur terre. Il est d’ailleurs le Français favori pour aller le plus loin dans ce tournoi du Grand Chelem (2.50).

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

Bedene bat A. Mannarino (1.30)

S. Caruso bat J. Duckworth (1.22

D. Schwartzman bat Y.U. Lu 3-0 (1.20)

F. Ferro bat E.S. Liang 2-0 (1.36)

A. Barty bat B. Pera 2-0 (1.30)

Cote totale pour les six paris sûrs du jour: 4.58

