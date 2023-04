PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 avril – Liga - Espagne

Notre pronostic : le FC Barcelone bat Gérone (1.30)

Le FC Barcelone doit se relever de ce lourd revers subis au Camp Nou face au Real Madrid (4-0). Les Blaugranas n'ont pas vu le jour et ont subi la loi d'un très grand Karim Benzema auteur d'un triplé. Les Catalans n'ont donc plus que le championnat à disputer avec douze points d'avance sur le dauphin madrilène. Gérone est 11e de Liga avec sept points d'avance sur la zone rouge. Cette équipe n'a dont plus grand chose à jouer sauf catastrophe. Je ne la vois pas tenir à Barcelone qui devrait s'imposer logiquement.

