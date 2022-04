PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco bat Troyes (1.33)

Porté par un Ben Yedder extraordinaire et la volonté d’aller chercher le top 5 et pourquoi pas le podium, Monaco vient d’enchaîner deux victoires consécutives en championnat : à Metz (2-1) et contre le PSG (3-0). La remontée de l’ASM continue et les Monégasques n’ont plus que quatre points de retard sur Nice et six sur Rennes. Ce sera dur mais ils peuvent déjà espérer gagner aujourd’hui contre Troyes. L’ESTAC est certes en pleine forme avec onze points pris sur les quinze derniers possibles mais en déplacement sur le Rocher, cela me semble bien trop compliqué pour les Troyens. Je pense donc que Monaco va gagner et faire respecter leur statut de favori.

