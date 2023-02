PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 février – Jupiler League - Belgique

Notre pronostic : Eupen ne perd pas contre Malines (1.45)

Vu le bilan de Malines à l’extérieur cette saison en championnat (une victoire, un nul et huit défaites), je suis un peu étonné que le 13e de Jupiler League soit légèrement favori à Eupen (14e), surtout que les Malinois ont eu une journée de récupération en moins avant cette rencontre et ont eu aussi un calendrier très chargé avec les ¼ et les ½ finales de la Coupe à disputer. Les deux équipes doivent assurer leur maintien dans l’élite belge et le FCM devra jouer sa ½ finale retour dans trois semaines. Dans ces conditions, Eupen, qui compte quatre longueurs de retard sur son adversaire du jour, devrait, selon moi, prendre au moins un point devant son public, comme il l’a fait récemment face à Genk, le leader, et Westerlo le 6e de Jupiler League.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Nice bat Ajaccio (1.56)

Larne bat Glenavon (1.23)

Le Dynamo Zagreb bat Istra (1.22)

Wolfsburg ne perd pas sur la pelouse de Schalke 04 (1.24)

Le Sturm Graz ne perd pas contre le Rapid de Vienne (1.22)

AZ Alkmaar bat Excelsior par au moins deux buts d’écart (1.54)

Cote totale pour les sept paris sûrs : 7.91

