PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 juillet – Wimbledon WTA

Notre pronostic : Au moins 18 jeux entre Haddad Maia et Rybakina (1.48)

Elena Rybakina protège très bien son trophée depuis le début de la quinzaine. La Kazakhe a fait très forte impression au tour précédent en balayant la Britannique Katie Boulter en moins d’une heure (6-1 / 6-1), après avoir battu, non sans difficulté, Shelby Rogers et Alizé Cornet. La tenante du titre doit tout de même se méfier de Beatriz Haddad Maia, qui l’a battue à deux reprises cette année, sur dur comme sur terre battue. La Brésilienne avait d’ailleurs impressionné sur herbe l’année dernière, en gagnant les titres à Nottingham et Birmingham avant d’atteindre la finale à Eastbourne. Mais son élimination d’entrée à Wimbledon lui est restée en travers de la gorge. Moins à l'aise en préparation cette année, elle se montre, en revanche, beaucoup plus solide en Grand Chelem. Dès lors, si Rybakina a largement la faveur des cotes, il est plus prudent de miser sur un duel qui proposera au moins 18 jeux.

