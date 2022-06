PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : le Danemark ne perd pas contre la Croatie et au moins un but (1.33)

Premier de ce groupe 1 de la Ligue A, le Danemark a remporté ses deux premiers matches au Stade France (2-1) et en Autriche (2-1). Un très bon début de compétition avec ces deux succès à l’extérieur. Cette fois, les Danois évoluent chez eux et il est difficile de parier sur une défaite de leur part. La Croatie est allée chercher le nul face à la France sur un pénalty. Un bon résultat certes mais lors de leur première rencontre, les Croates avaient subi, à domicile, la loi des Autrichiens (3-0). C’est pourquoi je miserais sur le fait que le Danemark ne perde pas. Le dernier demi-finaliste de l’Euro est bien meilleur. Je vous conseille le 1N avec au moins un but dans la rencontre pour une cote de 1.33 à mettre dans un combiné.



Les autres options :



La Slovaquie ne perd en Azerbaïdjan et au moins un but (1.31)



La France ne perd pas en Autriche et au moins un but (1.29)



L’Andorre ne perd pas contre le Liechtenstein et moins de 4,5 buts (1.20)



Cote totale des quatre paris sûrs : 2.70