PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 juin - Veikkausliiga - Finlande

Notre pronostic: l'Inter Turku bat Mariehamn (1.37)

Direction la Finlande, le seul pays européen qui joue au foot aujourd'hui, pour cette rubrique ! L'Inter Turku (2e après six journées de Veikkausliiga), accueille Mariehamn (9e). Le favori de ce match (1.37) a bien commencé sa saison en remportant cinq matches sur six donc trois à domicile. De son côté, Marieham a déjà perdu trois fois sur cinq et les trois défaites subies l'ont été lors des trois dernières journées. Enfin, Turku reste sur sept victoires consécutives sur sa pelouse face à son adversaire du jour. Alors logiquement, l'Inter devrait poursuivre sa série contre Mariehamn.

Fiabilité: 80 %

Les autres options:

HKJ Helsinki gagne à Valkeakoski (1.39)

M. Cilic bat N. Basilachvili (1.37)

F. Auger-Aliassime bat L. Harris (1.60)

J. Konta bat K. Kozlova (1.25)

T. Martincova bat G. Garcia-Perez (1.54)

D. Vekic bat N. Stojanovic (1.27)

Cote totale des sept paris sûrs: 10.20

