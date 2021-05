PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 mai Liga NOS – Portugal

Notre pronostic : victoire du FC Porto face à Farense avec au moins deux buts dans la rencontre (1.44)

Rencontre très déséquilibrée au Portugal. Porto, 2e, doit tout gagner en cette fin de saison et espérer un miracle pour le titre qui semble promis au Sporting qui compte huit points d’avance à trois journées de la fin. Les Portuans voudront aussi conserver leur place qui est qualificative pour la Ligue des Champions. Ils comptent quatre longueurs d’avance sur le Benfica Lisbonne. Avec seulement deux défaites depuis le début de saison, Porto fait une très belle saison. Farense aussi a besoin de points et même de victoires pour sortir de la zone rouge. Avec une 17e place, la place de barragiste est à deux points et le premier non relégable à trois. Rien n’est perdu mais ce soir, la marche est bien trop haute et c’est pourquoi le FC Porto devrait s’imposer. Pour faire gonfler la cote je vous propose de rajouter le fait qu’il y ait au moins deux buts dans la rencontre (1.44).

