PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 mars Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Manchester City bat Southampton par au moins deux buts d’écart (1.52)

Le futur champion d’Angleterre, malgré la défaite dans le derby mancunien dimanche face à Manchester United (0-2) qui a mis fin à une série affolante de 21 victoires consécutives, va assurément réagir très vite et Southampton risque d’en payer les frais ce soir. Les Citizens ont gagné dans 90 % des cas à l’Ethiad Stadium contre les Saints lors des dix dernières confrontations, et très souvent facilement. Difficile d’imaginer que Southampton (14e) qui a perdu huit de ses dix derniers matches de Premier League, puisse contrarier les plans de Pep Guardiola. Et n’oubliez pas sur les Saint ont chuté très lourdement (9-0) lors de leur récente visite à Manchester, sur la pelouse de United. Sans envisager une telle déculottée, une large défaite n’est pas à exclure.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Liverpool ne perd pas contre Leipzig (1.40)

Le Werder ne perd pas à Bielefeld (1.28)

Domzale ne perd pas face à Mura en Slovénie (1.25)

Lucerne gagne à Chiasso (1.41)

Cote totale pour les cinq paris sûrs : 4.80

