PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 novembre – ATP Stockholm

Notre pronostic : Shapovalov bat Vavassori en deux manches (1.32)

La saison de Shapovalov n’est pas vraiment bonne. Alors oui il a atteint les demi-finales à Wimbledon mais il s’agit d’un de ses seuls bons résultats avec un dernier carré à Dubaï et au Queens ainsi qu’une finale à Genève. Le Canadien est très irrégulier et il est même catastrophique depuis la fin de la saison sur gazon avec seulement cinq victoires pour huit défaites. Il n’a pas le droit à l’erreur aujourd’hui. Il faut conclure cette année avec de la confiance pour bien reprendre en janvier. Face au 289e joueur mondial, il se doit de gagner. Vavassori écume les Challengers surtout sur terre battue. Il a déjà joué trois matches en Suède entre les qualifications et le premier tour. Je ne pense pas qu’il fera le poids face au Canadien et c’est pourquoi je vois Shapovalov s’imposer en deux manches (1.32) !

Pariez sur Vavassori – Shapovalov ici !

L’autre option :

Auger-Aliassime bat Krajinovic (1.44)

Cote totale des deux paris sûrs : 1.90