PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 novembre – Liga

Mon pronostic : le Rayo Vallecano ne perd pas contre le Celta Vigo (1.30)

En l’emportant face au Real Madrid, le Rayo Vallecano a prouvé que le bon début de saison ne doit rien au hasard. Les joueurs de Vallecas, quartier de la capitale, ont donc enchainé une troisième victoire consécutive après s’être imposés sur la pelouse du FC Séville (1-0) et contre Cadix (5-1). Isi Palazon est énorme. Difficile de l’imaginer, lui et ses coéquipiers, perdre face au Celta Vigo qui n’a pris qu’un seul point sur les six dernières journées. Les Vigués sont relégables pour le moment et je ne pense pas que cela va changer tout de suite. Je me couvrirais tout de même avec le Rayo Vallecano ne perd pas pour le mettre dans un combiné.

