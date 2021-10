PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 octobre – Coupe du Monde

Notre pronostic : le Brésil ne perd pas en Colombie et au moins un but dans la rencontre (1.40)

Les Brésiliens sont parfaits depuis le début de ces éliminatoires. En neuf journées, ils ont gagné neuf fois. C’est incroyable. Avec vingt-deux buts inscrits, le Brésil est la meilleure attaque de la zone Amérique du Sud mais également la défense la plus performante avec seulement trois encaissés. Difficile d’imaginer la sélection aux cinq étoiles perdre cette rencontre. Toujours est-il que la Colombie réalise beaucoup de nuls (5). Elle reste sur cinq rencontres sans défaite toutes compétitions confondues avec une troisième place en Copa America. Je pense qu’il y aura quand-même un but dans cette rencontre. Un pari qui me paraît sûr coté à 1.40 et idéal pour entrer dans un combiné (1.40).

Pariez sur Colombie – Brésil ici !

Les autres options :

L'Italie ne perd pas face à la Belgique (1.29)

La France ne perd pas contre l'Espagne (1.39)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.51