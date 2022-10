PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 10 octobre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Aston Villa ne perd pas à Nottingham (1.30)

Et de cinq ! En s’inclinant à Leicester, Nottingham Forest a été défait pour la cinquième fois consécutive en Premier League avec un bilan, sur cette période, de quatre buts inscrits et dix-huit encaissés. Rien ne va plus pour le promu qui avait pourtant bien lancé sa saison avec quatre points lors des trois premières journées. Dernier avant cette rencontre, il faudrait réussir à obtenir un résultat mais Aston Villa doit aussi obtenir un très bon résultat. Les Villains comptent deux succès, deux nuls et déjà quatre revers et voudront l’emporter. Il y a du talent dans cette équipe et surtout, elle va mieux depuis trois journées avec deux scores de parité contre Manchester City et à Leeds ainsi qu’une victoire contre Southampton. Je pense qu’Aston Villa peut gagner ce soir mais je me couvrirais avec le N2 qui me paraît être un pari sûr.

