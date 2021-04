PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 11 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: Monaco s’impose par au moins deux buts d’écart contre Dijon (1.45).

Rencontre normalement à sens unique ce dimanche en Ligue 1 avec Monaco, 3e, qui accueille Dijon toujours dernier du championnat. Tout va bien pour le club de la Principauté qui reste sur deux très larges succès: contre Metz (4-0) et à Saint-Etienne (4-0). Je suis convaincu que cette équipe aura à cœur une nouvelle fois d’envoyer un message à ses concurrents au podium, comme le PSG et Lyon. Pour cela, elle pourra une nouvelle fois s’appuyer sur Kevin Volland ou encore Wissam Ben Yedder. Situation forcément plus compliquée du côté du DFCO qui n’a remporté aucun de ses 14 derniers matches. Dernier revers en date, c’était à Marseille (2-0). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès par au moins deux buts d’écart de Monaco contre Dijon!

Les autres options :

Lyon bat Angers (1.39)

Arsenal s’impose à Sheffield (1.56)

Villareal bat Osasuna (1.65)

L’Inter Milan bat Cagliari (1.27)

La Juventus bat le Genoa (1.24)

L’Atalanta Bergame s’impose à la Fiorentina (1.62)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 13.23

