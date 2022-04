PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 11 avril – Série A - Italie

Notre pronostic : Bologne ne perd pas face à la Sampdoria (1.30)

C’est un duel entre deux équipes malades qui nous attend en clôture de la 32e journée de Série A. Bologne a l’avantage des bookmakers pour ce match. Les Bolognais n’ont pris que trois points avec trois nuls lors des cinq dernières rencontres en championnat et ne comptent qu’une victoire en onze matches. La Sampdoria a cinq longueurs de retard sur son adversaire du soir et doit faire attention à ce qu’il se passe derrière. 16e avant cette journée, les Génois restent sur quatre défaites et une victoire. C’est pourquoi je ne vois pas Bologne perdre à domicile. Un bon pari pour entrer dans un combiné.

