PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 février Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic: Leipzig bat Augsburg (1.26)

En un mois, Augbsurg (13e de Bundesliga) a perdu cinq matches sur six et encaissé treize buts pour seulement quatre marqués. Avec une telle dynamique négative, la mission semble impossible à Leipzig, la meilleure équipe d’Allemagne à domicile cette saison: huit victoires, un nul et une défaite pour le Borussia Dortmund. En 2021, les partenaires de Christopher Nkunku ont affronté Augsburg à trois reprises, à chaque fois à l’extérieur, et se sont toujours imposés: 2-1, 2-0 et même 3-0 le 22 décembre en Coupe d’Allemagne. Dans ces conditions, je n’hésite pas à vous proposer la victoire de Leipzig à 1.26. Et si vous trouvez la cote de trop faible, vous pouvez tenter le RBL par plus d’un but d’écart à 1.64. A vous de voir !

Fiabilité : 80 %

Pariez sur Leipzig - Augsburg ici