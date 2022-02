PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 11 février - Liga - Espagne

Notre pronostic: Séville bat Elche (1.40)

Le FC Séville, dauphin du Real Madrid en Liga, n'a jusqu'ici laissé que des miettes à ses adversaires en championnat à Sanchez-Pizjuan: huit victoires et trois nuls en onze matches ! Elche (14e) n'a pris que neuf points à l'extérieur cette saison. Même si les visiteurs n'ont pas encore chuté en 2022 sur 90 minutes, leur tâche risque d'être très difficile en Andalousie contre un club qui n'a pas encore perdu tout espoir de titiller le Real dans la course au titre, mais qui voudra surtout s'imposer devant son public pour conserver une large avance sur ses poursuivants: le Betis, le FC Barcelone et l'Atletico de Madrid. Enfin, en huit ans, Séville s'est toujours imposé sur sa pelouse face à son adversaire du jour. Pour toutes ces raisons, je ne vois pas comment Elche pourrait éviter la défaite ce soir.

Fiabilité : 75 %

