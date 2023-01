PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 11 janvier - Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG bat Angers par au moins deux buts d'écart (1.32)

Match des extrêmes entre le Paris-SG, incontestable leader de Ligue 1, et Angers, lanterne rouge qui restent sur neuf revers consécutifs ! Si les Parisiens sont dans un bon jour et ont envie de régaler leur public, l'addition pourrait être très salée pour les Angevins... surtout que le PSG vient de subir sa première défaite de la saison en Ligue 1 sur la pelouse de son dauphin le RC Lens. En six ans, Paris a aligné la bagatelle de quatorze succès consécutifs face au SCO, série en cours... dont neuf par au moins deux buts d'écart, toute compétition confondue ! Au Parc des Princes, c'est encore plus révélateur: 5-1/2-0/2-1/3-1/4-0/6-1/5-0/2-1 ! Et Angers n'était pas au fond du trou comme maintenant. Dans ces conditions, et malgré l'absence très probable de Mbappé... banco sur une large victoire parisienne: 1.32 pour au moins deux buts d'écart, 1.76 pour au moins trois et 3.00 pour au moins quatre !

Fiabilité : 95 %

