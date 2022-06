PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 11 juin - Ligue des Nations

Notre pronostic: les Pays-Bas battent la Pologne (1.37)

Parmi les favoris de cette Ligue des Nations, les Pays-Bas sont les seuls ayant réussi un sans faute avec une large victoire (4-1) en Belgique et un succès (2-1) au Pays de Galles. On ne peut pas en dire autant de la Pologne qui a battu le Pays de Galles (2-1) avant d'exploser (défaite 6-1) en Belgique. Les Néerlandais, emmenés pas un Memphis Depay toujours décisif (doublé en Belgique), ont de grandes chances de finir en tête de leur groupe après avoir pris six points sur six en deux déplacements. A domicile, ils viseront un troisième succès consécutif en Ligue des Nations contre une sélection qui lui réussit très bien: cinq victoires d'affilée, série en cours, depuis 1993 ! Il faut remonter à 1979 pour trouver la trace d'un succès polonais face aux Bataves. Invaincus cette saison (8 succès et 3 nuls en 11 rencontres), les "Oranje", devant leur public, ont de très grandes chances de s'imposer ce soir.

Fiabilité : 80 %

Les autres options :

L'Ukraine par l'Arménie (1.22)

L'Allemagne gagne en Hongrie (1.41)

La Turquie gagne au Luxembourg (1.48)

Moins de 2,5 buts lors d'Irlande - Ecosse (1.42)

La Roumanie ne perd pas face à la Finlande (1.28)

L'Angleterre ne perd pas contre l'Italie et moins de 4,5 buts dans le match (1.27)

Cote totale pour les sept paris sûrs: 8.05

