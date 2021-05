PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 11 mai – Série A – Italie

Notre pronostic: Naples bat l’Udinese (1.34)

Depuis le week-end dernier, Naples est enfin parmi les quatre premiers de Série A ! Sa victoire à la Spezia conjuguée à la défaite de la Juventus à Turin face au Milan AC, permet aux Napolitains de compter une longueur d’avance sur les Bianconeri et ainsi d’avoir leur destin en main à trois journées de la fin du championnat d’Italie. Alors que la Ligue des champions est maintenant en vue, comment imaginer que les hommes de Gennaro Gattuso puissent dilapider leur petite avance ce soir contre l’Udinese, 11e et officiellement maintenu en Série A après son nul contre Bologne samedi dernier ? Par ailleurs, le Napoli reste sur huit victoires consécutives contre le club d’Udine au San Paolo. On peut donc parler de « pari sûr » !

Fiabilité : 40 %

