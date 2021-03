PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 11 mars Ligue Europa

Notre pronostic: Tottenham bat la Dynamo Zagreb (1.40)

Les Spurs restent sur trois victoires consécutives en Premier League et trois succès d’affilée à domicile, sans compter la leçon donnée aux Autrichiens de Wolfsberger en 1/16 de finale de la Ligue Europa (4-0) après avoir remporté le match aller 4-1. On peut donc considérer que les hommes de José Mourinho sont en forme et qu’ils devraient logiquement prendre une option sur la qualification pour les ¼ de finale dès ce soir à Londres face au Dynamo Zagreb. Même si les Croates ont éliminé Krasnodar (3-2 et 1-0) au tour précédent et sont invaincus dans la compétition jusqu’ici, ils savent que Tottenham est d’un niveau supérieur à leurs adversaires des poules (Feyenoord, Wolfsberger et le CSKA Moscou). Avec les Kane, Son, Bale, Sissoko, Ndombele et Lloris, les Spurs ont largement les armes pour s’imposer ce soir à domicile.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Grenade bat Molde (1.48)

La Roma bat le Shakhtar (1.56)

Maribor bat Koper en Slovénie (1.46)

Cote totale pour les quatre paris sûrs : 4.72

Pariez sur Tottenham – Dynamo Zagreb ici