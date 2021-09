PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 11 septembre Ligue 1

Notre pronostic : le PSG s’impose face à Clermont (1.30)

C’est un PSG clairement diminué qui affronte Clermont au Parc des Princes. Les Parisiens ne pourront pas compter sur l’essentiel des internationaux sud-américains rentrés trop tard de leurs sélections. Messi, Paredes, Di Maria et Neymar seront absents. Ajoutons les forfaits de Ramos, Verratti, Bernat et de Kurzawa ainsi que les interrogations sur Mbappé, Kimpembe et Icardi, et Mauricio Pocchetino va devoir bricoler. Les Clermontois réalisent un super début de saison avec une troisième place et huit points pris sur douze possibles. Les promus commencent donc fort mais je ne pense pas qu’ils pourront l’emporter même face à l’équipe bis du Paris Saint-Germain. Malgré toutes ces absences, la composition probable reste supérieure à tous les effectifs du championnat. C’est pourquoi je vous conseille la victoire du club de la capitale pour une cote de 1.30.

Pariez sur PSG – Clermont ici !

Les autres options :

Naples ne perd pas face à la Juventus (1.35)

Chelsea s’impose face à Aston Villa (1.32)

Fribourg ne perd pas face à Cologne (1.32)

Hoffenheim ne perd pas face à Mayence (1.32)

Cote totale des cinq paris sûrs : 4.04