PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 août - Conference League

Notre pronostic: le PAOK Salonique bat les Bohemians par au moins deux buts d'écart (1.44)

Les Grecs, beaucoup plus expérimentés que les Irlandais sur la scène européenne, se sont fait surprendre à l'aller à Dublin par les Bohemians (2-1) mais savent que le retour à Salonique avec un public chaud-bouillant peut leur permettre de renverser la situation. Battu contre le cours du jeu, le PAOK a largement les armes pour se qualifier ce soir. D'ailleurs, le but inscrit en Irlande par Nelson Oliveira à la 78e minute risque de changer la donne. Pour moi, les Dublinois vont souffrir en Grèce et risquent grandement de se faire éliminer malgré leur exploit du match aller, surtout qu'ils voyagent mal. Même dans leur championnat, ils sont avant-derniers au classement à l'extérieur. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de miser sur un succès relativement facile des Grecs chez eux.

Fiabilité: 75 %

