PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 août – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Arsenal bat Nottingham par au moins deux buts d’écart (1.42)

Rattrapés puis distancés par Manchester City dans le sprint final pour la course au titre la saison dernière, les Gunners ont bien commencé l’été puisqu’ils ont remporté le Community Shield face aux Cityzens à Wembley. Arsenal n’a perdu qu’une seule fois en six rencontres de préparation, contre Manchester United et a impressionné en battant Barcelone 5-3. On peut être optimiste pour les hommes d’Arteta face à Nottingham qui a évité de peu la relégation et qui a présenté le pire bilan de Premier League à l’extérieur (1 succès, 5 nuls et 13 défaites). A l’Emirates, Forest a lourdement chuté 5-0… comme en 2019. Il faut remonter à 1995 pour trouver trace d’un nul des visiteurs à Londres. Les Gunners, candidat au titre, ou tout du moins à une place sur le podium, voudront frapper fort d’entrée contre un adversaire largement à sa portée. Avec Saka, Havertz, Martinelli, soutenus par Rice et Odegaard, les Londoniens pourraient soigner leur goal-average face à Nottingham.

Fiabilité : 75 %

