PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 août - Süper Lig - Turquie

Notre pronostic: Trabzonspor bat Hatayspor (1.52)

Direction la Turquie pour un excellent rapport cote/risque dans cette rubrique avec la victoire de Trabzonspor, le champion en titre, à domicile contre Hatayspor (1.52) ! La saison dernière, les partenaires de l'ancien Bordelais Andreas Cornelius s'étaient imposés 2-0 face à leurs adversaires du jour. En ouverture de la Süper Lig le week-end dernier, ils se ont imposés 2-0 sur la pelouse d'Istanbulspor grâce notamment à un but de leur attaquant danois. Dans le même temps, Hatayspor était exempt car le championnat de Turquie compte 19 clubs cette saison. En plus d'avoir un effectif supérieur, plus de talent et plus d'expérience, Trabzonspor aura donc plus de rythme.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Arges bat Craiova 1948 (1.47)

Copenhague bat Randers (1.46)

Cherno More bat Blagoevgrad (1.33)

Séville ne perd pas à Pampelune (1.35)

Lille ne perd pas à Nantes (1.40)

Cote totale pour les six paris sûrs: 8.20

Pariez sur Trabzonspor - Hatayspor ici