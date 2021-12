PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : Angers ne perd pas contre Clermont (1.27)

Ne prenez pas de risques pour cette rencontre. Angers, 8e, réalise une très bonne première moitié de saison. Les Angevins n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs cinq dernières rencontres. C’était face à Monaco le 1er décembre (1-3). Je ne les vois pas perdre aujourd’hui contre une équipe Clermontoise qui n’y arrive plus et qui n’a pris qu’un seul point lors des sept dernières journées de Ligue 1. C’est tout bonnement catastrophique. Si l’on excepte les deux premiers matches de championnat, Clermont n’a engrangé que huit points depuis. Le 1N me semble donc sûr et idéal pour entrer dans un combiné plus large !

