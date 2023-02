PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 février – Ligue 1

Notre pronostic : Lille bat Strasbourg (1.46)

Le LOSC avait bien réagi en Coupe de France à Lyon. Menés 2-0, les Lillois sont parvenus à revenir sur les Lyonnais avant de s’incliner aux tirs au but. Il faudra rester sur cette bonne réaction et essayer d’enchaîner en championnat pour ce qui pourrait être une deuxième victoire consécutive après celle à rennes (3-1). Les Dogues se sont remis dans la course à l’Europe avec seulement deux points de retard sur la 5e place. Strasbourg cherche à se sauver en étant, pour le moment, le premier relégable. Les Strasbourgeois ont gagné face à Montpellier la semaine dernière mais cette fois la marche me paraît bien haute. Je pense que Lille va s’imposer à domicile pour une cote de 1.46 à mettre dans un combiné.

