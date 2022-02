PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 février - Ligue 2

Notre pronostic: le Paris FC bat Quevilly (1.56)

Le Paris FC, dauphin de Toulouse en Ligue 2, n'a pas droit à l'erreur à domicile contre Quevilly (12e) pour conserver son avance sur ses poursuivants, Ajaccio et Sochaux, dans la course à la montée en Ligue 1. Les Parisiens, invaincus depuis leur défaite à Pau le 16 octobre (9 succès et 4 nuls en 13 rencontres, toute compétition confondue) devraient logiquement battre le promu normand qui reste sur quatre défaites en cinq déplacements, à Rodez, Nîmes, Bastia et Dijon, des équipes moins armées que le PFC. Quevilly n'ayant remporté qu'un match (1-0 face à Grenoble) lors de ses sept derniers, je ne vois pas comment les Parisiens pourraient de faire accrocher devant leur public ce soir.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

L'Atletico bat Getafe (1.41)

Benfica bat Santa Clara (1.25)

Le Dynamo Zagreb bat Gorica (1.38)

Leverkusen bat Stuttgart (1.41)

Francfort ne perd pas contre Wolfsburg (1.33)

Ajaccio ne perd pas contre Guingamp (1.20)

Dijon ne perd pas contre Pau (1.23)

Cote totale pour les huit paris sûrs: 10.50

