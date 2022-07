PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 12 juillet - Tour préliminaire Ligue des Champions

Notre pronostic : le Shamrock Rovers ne perd pas sur la pelouse du Hibernians FC et moins de 4,5 buts dans le match (1.32)

Le Shamrock Rovers sera dans la gestion ce soir. Fort de son avance de trois buts obtenue à l'aller, l'actuel leader du championnat Irlandais se déplace à Malte avec le plein de confiance et de sérénité. Les joueurs de Stephen Bradley ont très largement dominé cette première manche et peuvent compter sur leurs performances en déplacement pour conclure le travail. En effet, ils ne se sont inclinés qu'à deux reprises au cours de leurs dix dernières rencontres hors de leurs bases, n'encaissant jamais plus d'un but. C'est donc une mission quasi-impossible pour le Hibernians FC. D'autant plus que le champion maltais se montre plutôt irrégulier à domicile, partageant plusieurs fois les points. De plus, cette équipe ne s'est pas rassurée en préparation, ne remportant aucun de ses deux premiers matches amicaux. Ainsi, je miserais sur le Shamrock Rovers qui ne perd pas et moins de 4,5 buts dans la rencontre (1.32).

